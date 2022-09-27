Жданов пояснив, чому ЗСУ не б'ють по території Росії

Міжнародні партнери не готові до того, аби Збройні сили України завдавали ударів по території Російської Федерації.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише УНІАН.

"Наші партнери на сьогоднішній день не готові, щоб ми вели вогонь по території Російської Федерації. З боку видніше. І тому на сьогоднішній день, я так розумію, на прохання наших партнерів ми не завдаємо удари по території РФ", - зазначив він.

Військовий експерт також пояснив, чому партнери не відреагували на удари ЗСУ в Криму.

"Ось дивіться, ніхто ж нічого не сказав з приводу того, що ми обстрілюємо Крим. Чому? Тому що це наша територія, і ми будемо її звільняти. Але на сьогоднішній день наші партнери не готові до того, що ми будемо завдавати удари по території Росії, і не готові до того, щоб офіційно назвати війну війною. Це у тому числі пов'язано з країнами, які не визначилися. Такі, як Китай та Індія. Особливо Індія. Вона – старий друг і соратник Радянського Союзу, і у спадок вона дуже багато співпрацює з Російською Федерацією", – додав Жданов.

Відсутність відповідного озброєння у потрібній кількості також є причиною того, чому Україна не б'є по РФ. За його словами, теоретично вражати об'єкти в Росії могли б комплекси "Точка У", "Гарпун" і "Нептун", які є в України, але цього недостатньо.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чи допоможе Україні лендліз в разі ядерної загрози.

Читайте також: