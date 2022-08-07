Жданов пояснив, чому ЗСУ після відбитої атаки не йдуть одразу в наступ

Щоб контратакувати противника, який тікає з поля бою, необхідні резерви. Також все залежить від указів, які отримують ЗСУ.

Про це 7 серпня сказав військовий експерт Олег Жданов.

"ЗСУ не обстрілюють російських окупантів, коли вони відступають, бо нашим захисникам також потрібен відпочинок та час на переозброєння. Якщо окупанти наступають, то у них більші втрати, ніж у нас. Але ми також проводимо оборонний бій і нам після цього також потрібно поповнити кількість боєприпасів, врятувати поранених і забрати загиблих з поля бою. Також нам потрібно відновити втрати у техніці. До речі, витрата боєприпасів в оборонному бою більша, ніж у наступальному. Бо вогонь ведеться безперервно, щоб зупинити противника, який наступає. Якщо ж є резерви та необхідність, то є такий метод атаки, який називається "на плечах противника, який відступає". Тоді резерв, а не ті, хто захищався, йдуть до бою та переслідують противника. Як правило, це приносить добрі результати", - сказав Жданов.

Нагадаємо, британський полковник назвав стратегічну помилку росіян та спрогнозував тактику окупантів на серпень.

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