Жданов пояснив ефективність роботи "Залізного куполу" і чому знищуються ракети

Є думка, що "Залізний купол" ефективний в Ізраїлі у тому числі, тому що ракети, які запускає їхній противник, вони – не високоточні.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи спрацює "Залізний купол" саме в Україні для захисту від російських ракет.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FreeDom.

За словами Жданова, точність ракет не має жодного відношення до їхнього збивання.

"Залізний купол" створювався, по-перше, під реактивні снаряди, якими "Хамас", "Хезболла", "Ісламський джихад" та інші терористичні організації обстрілювали із саморобних пускових установок та реактивними снарядами територію Ізраїлю. І під це створювався "Залізний купол". Сенс "Залізного куполу" в тому, що він збиває ці цілі з дуже високим ступенем ефективності. А швидкість польоту цілі для "Залізного куполу" не має значення, головне, щоб вона потрапляла в зону ураження цієї системи. Це від 4 до 70 км за дальністю і до 4 км у висоту. Як приклад протиракетної оборони об'єкта – "Залізний купол", на мою думку, досить ефективна річ. Але якщо будувати систему оборони в масштабах країни, а у нас з вами найбільша країна в Європі, то можливо об'єктові комплекси можна буде виробляти на останньому етапі, головне – закрити небо від основної маси ракет, які летять з боку нашого супротивника", – розповів експерт.

Нагадаємо, Жданов вважає, що Україна може створити свій "Залізний купол".

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