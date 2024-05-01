Жданов пояснив, коли Україні дозволять бити по військових об'єктах на території РФ західною зброєю

Не було зафіксовано ударів по військових об'єктах у Росії зброєю від партнерів.

На тлі заяви очільниці МЗС Латвії Байби Браже про те, що Україна отримала від деяких союзників західну зброю без обмежень, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що українські військові зможуть використовувати зокрема і західні зразки озброєння для завдавання вогневого ураження ворогу на його території після того, як Україна вийде на кордон 1991 року.

Про це Олег Жданов сказав "24 Каналу".

Жданов вважає, що інших варіантів бути не може.

"Тоді для того, щоб боронити цей кордон, ми будемо змушені вести вогонь, наприклад, артилерією, ракетами, авіацією по прифронтовій зоні, яка буде вже розташована на території Росії. Ця подія буде відтворюватися до досягнення домовленості щодо припинення вогню", — сказав він.

Нагадаємо, раніше латвійська дипломатка Байба Браже заявила, що західні країни дозволили Україні атакувати їхньою зброєю військові об'єкти на території Росії.

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