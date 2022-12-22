Жданов пояснив накопичення військ РФ на Донеччині: "Це до того наступу, який анонсував Залужний"

Схід України – найголовніший напрямок для російської армії, тому туди стягуються резерви.
Росія накопичує війська на Донеччині, готуючись до майбутнього великого наступу, який анонсував головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання глядачів про причини скупчення окупантів у Донецькій області.
"Це означає те, що оголошував Путін, і те, що сказав наш головнокомандувач (Валерій Залужний – ред.) в інтерв’ю виданню The Economist. Він сказав, що готується десь близько 200-тисячне угруповання. І оскільки Донецький напрямок або схід України – це найголовніший напрямок для російської армії, тому туди стягуються ті резерви, які вони змогли сформувати. Тому вони там їх і накопичують", – пояснив Жданов.
Він додав, що таким чином загарбники готуються до нового анонсованого наступу.
"Це до того наступу, який анонсував теж наш главком. Він казав, що з кінця січня російська армія може бути готовою до початку чергового наступу на нашу територію", – нагадав військовий експерт.
Нагадаємо, Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну і під загрозою може бути Київ. Задля цього країна-агресорка збирає угруповання до 200 тис. військ, яких може кинути в наступ або в січні, або навесні. Щодо напрямків, то окупанти можуть іти або зі сходу, або з півдня, або з Білорусі.
Напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу теж заявив про ймовірність нового наступу на Україну і сказав, що Росія саме для цього і мобілізувала своїх громадян.
Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що найближчі 1-3 місяці можуть бути вирішальними для війни. Україна готується, розуміючи всі виклики, і потребує допомоги партнерів.
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