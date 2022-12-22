Жданов пояснив накопичення військ РФ на Донеччині: "Це до того наступу, який анонсував Залужний"

Росія накопичує війська на Донеччині, готуючись до майбутнього великого наступу, який анонсував головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання глядачів про причини скупчення окупантів у Донецькій області.

"Це означає те, що оголошував Путін, і те, що сказав наш головнокомандувач (Валерій Залужний – ред.) в інтерв’ю виданню The Economist. Він сказав, що готується десь близько 200-тисячне угруповання. І оскільки Донецький напрямок або схід України – це найголовніший напрямок для російської армії, тому туди стягуються ті резерви, які вони змогли сформувати. Тому вони там їх і накопичують", – пояснив Жданов.

Він додав, що таким чином загарбники готуються до нового анонсованого наступу.

"Це до того наступу, який анонсував теж наш главком. Він казав, що з кінця січня російська армія може бути готовою до початку чергового наступу на нашу територію", – нагадав військовий експерт.

Нагадаємо, Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну і під загрозою може бути Київ. Задля цього країна-агресорка збирає угруповання до 200 тис. військ, яких може кинути в наступ або в січні, або навесні. Щодо напрямків, то окупанти можуть іти або зі сходу, або з півдня, або з Білорусі.

Напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу теж заявив про ймовірність нового наступу на Україну і сказав, що Росія саме для цього і мобілізувала своїх громадян.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що найближчі 1-3 місяці можуть бути вирішальними для війни. Україна готується, розуміючи всі виклики, і потребує допомоги партнерів.

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