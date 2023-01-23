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Жданов пояснив, навіщо РФ будує оборонні рубежі вздовж кордонів з Україною

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Жданов пояснив, навіщо РФ будує оборонні рубежі вздовж кордонів з Україною

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Такими діями окупанти нагнітають істерію всередині РФ, аби показати простим громдянам, що мовляв "країна – в небезпеці".

Будівництво оборонних рубежів на території Росії вздовж українського кордону і на окупованих територіях, які начебто мають вберегти від "наступу" ЗСУ, спрямоване виключно на внутрішньоросійську аудиторію.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого youtube-каналу.

"Ми ж не збираємося входити на територію РФ. (Будівництво оборонних рубежів. – Ред.) це розпилювання грошей місцевою владою. Друге – це нагнітання інформаційно-психологічної істерії."Вставай, страна огромная", рийте окопи, бо інакше Україна нападе", – сказав він.

Жданов зауважив, що російські пропагандисти стали "розганяти" нову істерію – мовляв, скоро НАТО нападе на територію Росії.

"Їм соромно, що вони програють Україні. Тому з'явилася риторика: "Завтра НАТО нападе на Росію, тому будуємо укріплення і йдемо до військкоматів", – додав експерт.

Нагадаємо, що восени росіяни збудували на окуваному Донбасі укріплення, яке назвали "лінією Вагнера". Воно складається з кількох рядів цементних пірамід та великої траншеї. 

Подібні укріплення пізніше спорудили у прикордонних з Україною областях, зокрема у Бєлгородській.

Раніше Олег Жданов розповів, чи попереджатимуть цивільних про загрозу нового наступу військ РФ.

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Дата публікації
Перегляди
6796
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