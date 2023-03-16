Жданов пояснив різницю між наступами Росії та України: "Будемо ганяти їх по херсонських степах"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив чим відрізняється організація російського наступу та контрнаступу України, який очікується невдовзі.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі.

Він відповів на запитання одного з підписників про те, як Україна збирається йти в контрнаступ з 500 танками, якщо Росія на початку вторгнення не змогла прорвати українську оборону, хоча мала 3000 танків.

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За оцінками Жданова, на сьогодні в Росії немає можливості зібрати і 1000 танків на одному оперативному напрямку, щоб завдати удару.

"ЇЇ не було від початку: вони розподілили ці танки на дев’яти напрямках як основну ударну силу. Зараз Росія вже не може стягнути танки на один напрямок і зробити такий єдиний броньований прорив на броні. Якщо вони почнуть прибирати танки з будь-якого напрямку, ми одразу перейдемо до контрнаступу. Спершу вони не припускали, що ми будемо сильно чинити спротив, а зараз у них немає такої можливості", – розповів військовий експерт.

Він пояснив відмінність у наступах РФ та України.

"Щодо того, що ми 3000 танків їхніх спалили і вони не прорвали нашу оборону, а ми з 500 збираємося прорвати їхню оборону, то в цьому й головна, корінна відмінність Збройних сил України і збройних сил РФ. Ми відвойовуємо своє. Нам буде достатньо 500 танків, щоб ганяти їх по херсонських і донецьких степах, і вигнати їх на територію РФ. А от їм 3000 не вистачило для того, аби взяти Київ за три дні. В цьому різниця між нашою армією та їхнім цим мобілізованим військом. А сьогодні, коли в них йде погіршення якості, вони вже пересідають на танки Т-72 немодернізовані, на 62-ійки…" – пояснив Жданов.

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"У них кадрова армія вибивається і на сьогодні мобілізовані воюють. Відсоток кадрової арміє щодня стає дедалі меншим. В нас солдатів навчають країни-члени НАТО. Плюс ми пересідаємо з танка Т-64 на Leopard-2. Є різниця? Є. І в артилерії, і в усьому решта. Зараз от з літаками розберемося ще. Будуть у нас західні літаки", – додав експерт.

Зауважимо, президент США Джо Байден у лютому заявив, що союзники зібрали для України 700 танків, тисячібронемашин, 2 млн артилерійських боєприпасів та інше озброєння.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ на сьогодні активно готуються до переходу в контрнаступ. За оцінками очільника ГУР МО Кирила Буданова, навесні буде вирішальна битва "і вона стане останньою до закінчення цієї війни".

За даними очільника Міноборони Олексія Резнікова, ворог вже переходить до оборони, побоюючись українського контрнаступу. Міністр зазначив, що цей наступ можливий і без західних бойових літаків.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прогнозує початок контрнаступу за два місяці.

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