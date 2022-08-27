Жданов пояснив, що потрібно для контрнаступу і коли він може відбутися

Військовослужбовці ЗСУ ще проходять навчання, і фактично треба створити угруповання військ для контрнаступу, окреме від тих військ, які сьогодні воюють на передньому краї. Тому що війська виснажені, їх треба поповнювати, треба відновлювати їхню боєздатність. Тому зараз про контрнаступ говорити зарано.

Про це для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"А ось свіжий резерв, сформований на західних зразках озброєння та зразках США, навчені по західним методикам військовослужбовці – це вже інше. Він заходить на оперативний напрямок і переходить в контрнаступ. Це класика ведення бойових дій. На жаль, ще такого ми з вами не відчуваємо", - зазначив він.

Олег Жданов вважає, що зараз Україна накопичує резерви, є західне озброєння. А те, що в нас є зараз, ми просто стримує максимально війська, щоб накопичити зброю і вже з новим резервом піти в контрнаступ.

"Те, що таке рано чи пізно відбудеться, воно відбудеться. Якщо не зараз, то через місяць, коли запрацює процедура лендлізу. І працювати вона буде роки два, принаймні точно, судячи зі створення військового органу управління допомоги Збройним силам України. Я думаю, що це довгострокова програма переозброєння Збройних сил України", - розповів Жданов.

Коли відбудеться контрнаступ ЗСУ

"Повернуться військовослужбовці з навчання і сюди надійде озброєння. І ми будемо готові до початку контрнаступальних дій на одному, або на декількох оперативних напрямках. В найкращому варіанті це може розпочатися у вересні. А нарощування контрнаступальних дій може піти по процедурі лендлізу", - резюмував експерт.

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли про можливі сценарії війни.

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