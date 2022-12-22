Жданов пояснив, що потужніше на фронті – артилерія чи авіація

Експерт порівняв можливості артилерії та авіації на фронті, назвавши недоліки і переваги кожної.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як відрізняється вогнева міць артилерії та авіації та пояснив, чи може західна артилерія замінити Україні літаки.

Про це він пояснив у своєму youtube-каналі.

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"Дуже важко порівнювати. Взагалі авіація вважається більш потужною, тому що у неї ракетно-бомбове навантаження набагато більше. Тому відповідно, своєю кількістю вона може завдавати в тому числі килимове бомбардування і випалювати цілі площі. При цьому реактивна артилерія теж може, але її боєприпаси мають меншу кількість вибухової речовини", – сказав Жданов.

За його словами, у HIMARS – 90 кг вибухової речовини. А штурмовики можуть нести 100, 150, 200-кілограмові авіабомби.

"З іншої сторони реактивна артилерія може "накрити" одразу площу 12 снарядами. А літак може вразити один об'єкт. Тому тут дуже важко порівнювати. Вважається, що авіація сильніша, якщо говорити про групові удари. Якщо говорити про одиночні удари, то тут питання спірне. І в дальності застосування авіація переважає, якщо є змога подолати ППО противника", – зазначив експерт.

Жданов зауважив, що нинішня війна показує, що фронтова авіація застосовується виключно на лінії фронту. Зараз фактично ні одна зі сторін не залітає за лінію фронту і завдає вогневі удари з контрольованої території.