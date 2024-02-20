Жданов пояснив, у якому разі літаки F-16 можуть не допомогти Україні

Західні сучасні винищувачі F-16 можуть бути в Україні уже навесні.

Американські літаки F-16 можуть істотоно вплинути на перебіг бойових дії в Україні. Утім, за відсутності необхідного озброєння у сухопутних військ, їхня поява зіграє роль тільки для оборонної стратегії.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, передає "Телеграф".

"Літаки без танків перемогти нам не допоможуть", - сказав він.

За словами експерта, у разі, якщо найближчим часом на Заході не почнуть нарощувати темпи і обсяги військової допомоги Україні, то не виключено, що збережеться небезпечна тенденція втрати територій.

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"Дефіцит техніки у ЗСУ обумовлений не фізичною неспроможністю партнерів передати її, а відсутністю політичної волі. У США на складах стоять 4 тисячі танків Abrams. Що заважає президенту без всяких фінансувань і зміни законів дати розпорядження Про передачу їх Україні? Відповідні механізми існують", - заявив Жданов.

Проблеми з озброєнням у РФ

Він зазначив, що труднощі з озброєнням виникають і у Росії. Зокрема, в окупантів спостерігається стагнація військово-промислового комплексу, а в найближчі місяці фахівці очікують початок рецесії.

"Вони вже зараз відновлюють танки Т-55 і все йде до того, що ми побачимо на полі бою Т-34. Спостерігається тенденція до зниження якості, погіршення тактико-технічних характеристик техніки і озброєння", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що західні партнери готові передати Україні F-16. Йшлося навіть про те, що винищувачі можуть з'явитися на території нашої держави у червні, проте оцінювати терміни наразі складно.

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