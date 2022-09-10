Жданов пояснив важливість звільнення Куп'янська для ЗСУ

Оперативне оточення означає, що наші війська фактично повністю перекриють Слобожанський оперативний напрямок.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Про це він повідомив 24 каналу.

Жданов зазначив, що Куп'янськ є основним логістичним вузлом щодо забезпечення ізюмського угруповання російських військ, оскільки там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.

"Опанування цим містом фактично повністю перерізає логістику ізюмського угруповання російських військ", - сказав експерт та додав, що у такому випадку ізюмське угруповання окупантів перебуватиме в оперативному оточенні нашими військами.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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