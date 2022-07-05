Як росіяни швидко взяли Лисичанськ та чому Україна не отримала достатньо зброї, щоб втримати Луганщину - пояснення Жданова

Експерт розповів, що ситуація у Лисичанську складалася по-іншому, на відміну від Сєвєродонецька.

Росіяни, скоріше за все, врахували досвід штурму Сєвєродонецька, і вони не пішли на штурм міста Лисичанськ. Вони вирішили його оточити і всі зусилля зосередили на одному напрямку, а саме – південно-західний напрямок, з намаганням перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут і вийти на Білогорівку з метою оточення міста.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Тому ситуація щодо захисту міста складалася по-іншому, на відміну від Сєвєродонецька. Тому, коли нависла загроза оточення наших військ, в Генштабі було прийнято рішення щодо відводу військ і виходу з міста Лисичанськ", - розповів експерт.

Він зазначив, що росіяни контролюють майже всю Луганську область, проте ЗСУ все ще ведуть бої в районі Білогорівки та Констянтинівки.

"Тобто декілька населених пунктів, маленький клаптик Луганської області ще є під нашим контролем. Але, так, фактично на сьогодні область під окупацією російських військ", - говорить експерт.

Олег Жданов також пояснив, чому партнери не надали достатньо зброї, щоб Україна втримала Луганщину.

"Зброю не дають просто так, і нам ніхто не віддасть власну зброю. Можуть віддати ту зброю, яка є в запасі на складах, або ту зброю, яку почне виробляти військово-промисловий комплекс. Це не робиться за один тиждень, чи за один місяць. Зараз, наприклад, військово-промисловий комплекс США починає розгортання і відновлення випуску техніки і озброєння, яка буде нам передаватися. Єдине, що може зробити президент США Джо Байден, це прискорити (процес - ред.) і віддати нам ту зброю, яка на зберіганні, а на зберігання поставити нову, або нам передати нову, яку випустить завод", - підкреслив експерт.

Він зазначив, що за цією ж логікою, те ж саме роблять і інші країни.

"І, до речі, тут дуже сильно Німеччина зіграла негативну роль, коли нам Польща передавала танки Т-72, вона передавала їх, розраховуючи отримати заміну з німецьких запасів, але Німеччина відмовила Польщі у постачанні цих танків і почала їх передавати іншим країнам, наприклад, Греції. Польща тепер в очікування нових танків, які вони купили у США, але вони надійдуть не сьогодні, і не завтра. Так само Словаччина, яка надає нам МіГ-29, але при умові, що хтось закриє її небо, поки не прийдуть інші. Ось в цьому полягає проблема швидкого постачання зброї. Все, що вони могли дати, швидко, як, наприклад, 237 танків, 300 броньованих машин, 260 зразків артилерії (цифри з доповіді генерала США Марка Міллі - ред.), то все це, що у них було в запасі – вони віддали. Себе ж треба в першу чергу захистити, тому і терміни постачання такі розтягнуті і довгі. І ще один чинник – у нас війна, ми воюємо, наші хлопці гинуть, ми втрачаємо території, а вони (партнери - ред.), хоч все це розуміють, вони живуть в умовах мирного часу", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Росія окупувала майже всю Луганську область.

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