Жданов пояснив, як у Генштабі ЗСУ рахують втрати ворога за добу

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що кожен командир після закінчення бойового зіткнення заповнює журнал бойових дій, де коротко викладає суть бою, скільки він тривав і яких втрат зазнали наші підрозділи та противник. Саме таким чином Генштаб збирає дані про втрати ворога за добу.

Про це військовий експерт розповів на своєму Youtube-каналі.

"Бійці всі бачать, коли йде контактний бій, вони бачать, куди б'є наша артилерія, куди б'ють наші танки, скільки поклали солдатів ворога. На полі бою це видно. Звісно, це не з точністю до однієї людини. І командири, збираючи підсумкове бойове повідомлення, вони подають звіт вищому начальнику. Бойове повідомлення подається двічі на добу. Генштаб ЗСУ двічі на добу публікує оперативне зведення – о 6 годині ранку та 6 годині вечора. У Генштабі ці зведення підсумовуються", - пояснив він.

Олег Жданов також нагадав, що у перші місяці війни бойові повідомлення Генштабу про публікувалося чотири рази на добу – кожні шість годин.

Нагадаємо, Олег Жданов розповів, чи можуть російські льотчики "відмазатися" від кримінальної відповідальності за бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

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