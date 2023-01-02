Жданов пояснив, як змусити Росію виплатити репарації

За його словами, Україну відбудовуватимуть за рахунок заморожених активів РФ і частки за експорт російських нафти і газу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яким чином вдасться змусити Росію виплатити репарації і відшкодувати збитки, завдані війною.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

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"Все дуже просто – існують багато механізмів. По-перше, заморожені рахунки і активи – як приватних осіб, так і Російської держави. Щодо цих активів зараз ЄС, США та інші активи розробляють механізм вилучення на користь України. Створюються фонди, які наповнюватимуться за російський рахунок. Конфісковані яхти, літаки, вілли, маєтки, земельні ділянки, заводи – це все буде йти в скарбничку України. І це лише майно, яке за кордоном", – зазначив експерт.

Жданов зауважив, що в Ірану після введення санкцій досі є замороженою величезна сума за експорт корисних копалин, в першу чергу нафти.

"Ірану, коли наклали санкції, дозволили продавати частину нафти в обмін на продовольство. Іран від цієї нафти отримував "три копійки", щоб не померти з голоду. А все інше заморожувалося. Станом на сьогодні у Тегерана досі заморожено не один десяток мільярдів доларів", – сказав він.

Експерт вважає, що РФ так само буде постачати нафту і газ після закінчення війни, але з цих контрактів "левова частка" стягуватиметься на відбудову України.

"І поки Росія цей борг не погасить, санкції з неї не знімуть. Путін же не вічний. Завтра інші прийдуть до влади і захочуть розкішного життя. А їм виставлять рахунок за шкоду в Україні. Нікуди Росія не діниться. Не можна в сучасному інтегрованому світі відділитися парканом. Тому завжди можна знайти важелі впливу на РФ. Виплатять все", – переконаний Жданов.

Відбудова України: де взяти гроші

За інформацією Світового банку, післявовоєнна відбудова України коштуватиме приблизно 500-600 мільярдів євро.

У Finanial Times писали, що більшість витрат на відбудову України могла б покрити сума активів Центробанку Росії, заморожена в Євросоюзі. Але наразі невідомо, яким буде процес передавання цих активів Україні.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в ЄС заблоковані 300 млрд євро резервів російського Центробанку і заморожені 19 млрд євро російських олігархів.

А у Конгресі США підтримали поправку до закону про передавання арештованих активів російських олігархів Україні.

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