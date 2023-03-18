Жданов пояснив, як ЗСУ вдається так успішно знищувати ППО ворога

Експерт наголосив, що у росіян ще дуже багато систем ППО, тим не менш, ці запаси тануть.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, завдяки чому українські військові так успішно знищують російські системи ППО.

Про це він розповів у своєму відеоблозі.

Експерт зазначив, що попри всі втрати ворога, у нього досі дуже багато зенітно-ракетних комплексів.

"Установок (у ворога – ред.) ще дуже багато. Комплексів С-300 налічувалося 515 на 2021 рік. З них більша частина – в Україні. Щоправда, запаси вже сильно тануть. Частину комплексів вони відтягли на захист тієї ж Москви та інших великих міст, на прикордонні області. Росія вже добралася до Арктики і ми вже бачили тут Тор-М2 модернізований арктичний варіант. Тобто з Арктики вже витягли дивізіони Тора", – описав ситуацію з російською ППО Жданов.

Він пояснив, що сприяє успішному знищенню засобів ППО противника.

"На жаль, їх ще дуже багато. Тим не менш, ми на правильному шляху. І це не тільки протирадіолокаційні ракети HARM так працюють. Так працює наша розвідка і артилерія. Частину цих систем ППО (ворога – ред.) знищує не тільки авіація, а приблизно 50 на 50 знищує артилерія високоточними боєприпасами. Я нагадаю, що Excalibur летить на 70 із лишком кілометрів і з точністю один метр влучає. Тому якщо стрільба Excalibur-ом, то пускова установка – в друзки", – розповів військовий експерт.

Він додав, що українська розвідка починає працювати ледь не в режимі онлайн, адже бійцям вдається спіймати ворожі комплекси С-300 чи інші системи на позиціях або в районі заряджання.

"Тільки вона розвернулася – її одразу засікають і одразу є туди "прилітає". Тож боремося", – сказав експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України знищили 265 засобів ППО противника.

Водночас українська ППО суттєво покращила показники своєї роботи від початку повномасштабної війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, на початку вдавалося збивати лише 20-30% російських ракет. Однак за рік війни було змінено підхід до збиття повітряних цілей і зараз результати набагато кращі – 70-80%.

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