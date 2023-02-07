Жданов пояснив, яка версія танку Leopard 1 є найкращою та чи є до них боєприпаси

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що танк Leopard 1A5 є дуже непоганою зброєю, але питання у тому, чи нададуть нам їх західні партнери.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Танк Leopard 1A5 значно кращий за Т-64 чи Т-72. Але питання, скільки таких танків нам дадуть і чи дадуть взагалі. У версії 1А5 там стоїть система управління вогнем, до нього є боєприпаси. Але ми не знаємо, скільки нам їх дадуть. Якщо нам дадуть Leopard 1A5 багато - це буде дуже добре. До речі, зараз нам у Німеччині обіцяють дати 187 танків Leopard. Щоправда, це станеться не завтра, бо деякі танки потребують ремонту. Вони стоять на зберіганні. В принципі і це добре і в якості пушки - це добре. І боєприпаси до цих танків є. Особливо вони є у США. У версії А5 танк Leopard 1 дуже навіть не поганий і може конкурувати з Т-64 та Т-72", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив постачання до України 178 танків бойових танків Leopard 1.

Також Данія передасть Україні свої списані танки Leopard 1A5.

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