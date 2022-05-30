Жданов пояснив, за яких умов ЗСУ зможуть почати топити російські кораблі в Чорному морі

Україна в межах військової допомоги від західних країн отримала протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon).

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ використовуватимуть далекобійну зброю. За його словами, якщо російські кораблі зайдуть до зони ураження, то ми зможемо завдавати по них вогневі удари. Але доки цього не станеться, ми будемо контролювати акваторію Чорного моря і не допускати і втручання в цю зону.

Про це він розказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 30 травня.

"Дуже наочно показав очільник Одеської обласної військової адміністрації. Він опублікував мапу, де показав максимальну дальність досягання ракетного комплексу "Гарпун". Це, якщо ракета прийде до 300 км. Так от, якщо кораблі чорноморського флоту зайдуть в зону ураження тоді, так, ми можемо завдавати по них вогневі удари і топити по черзі або загалом ті кораблі , які будуть в зоні ураження. Але, якщо флот буде дислокуватися або дрифтувати за зоною ураження, ми нічого не зможемо їм зробити. Ми просто будемо контролювати цю акваторію Чорного моря і не допускати і втручання в цю зону. Але ж ракетні удари можуть завдавати хоч і з Новоросійська", - сказав він.

Нагадаємо, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що загроза Одещині з боку невизнаного Придністров'я через провал мобілізації населення зменшилась. Водночас, доки на території Молдови є Росія, там завжди існуватиме певне джерело напруги.

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