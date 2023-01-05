Жданов припустив, чим накачують "вагнерівців" перед атакою на ЗСУ: "Всі аналізи уже взяті"

Жданов поянив, що ця інформація не оголошується у публічному просторі у рамках оперативно-слідчих дій для міжнародного трибуналу.

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що є докази того, що російських найманців із ПВК "Вагнер" перед атакою на українські позиції накачують наркотичними речовинами чи стимуляторами.

Таку думку Жданов висловив на своєму Ютуб-каналі.

"Докази уже давно є, але ця інформація не оголошується у публічному просторі у рамках оперативно-слідчих дій для міжнародного трибуналу. По-друге, який сенс. Оголосимо ми, що вони - під наркотиками. Росія скаже: "Ні". Тут ніхто не буде дискваліфіковувати "вагнерівців". Якщо ми це скажемо, це якось вплине на перебіг війни. Ні, ніяк. Ми зможемо перекрити канали постачання наркотичних речовин чи стимуляторів, які вони везуть на передову? Ні. А те, що всі аналізи уже взяті, то ті, кому треба, знають про це", - сказав експерт.

"Вагнерівці" на Бахмутському напрямку

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські військові "просідають" в напрямку Кремінної, а тому стягують туди ще більше свіжомобілізованих та зеків-"вагнерівців".

Тим часом, як зазначають американські аналітики, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин готує інформаційне підґрунтя для того, аби хоч якось пояснити невдачі своїх найманців, які воюють біля Бахмута. За їхніми даними, російський бізнесмен намагається звинуватити у провалах Міністерство оборони Сергія Шойгу і російську промислову базу.