Жданов про чистки у російській армії: "Карають генералів, які допустили великі втрати"

ФСБ і Слідчий комітет Росії проводять чистки генералів, яких звинувачують у провалі війни проти України.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін не карає російських генералів за неуспіх мобілізації, натомість чистки проводяться за провал ведення бойових дій.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"По мобілізації ще нікого не карають. Там, навпаки, є інформація, що Путін сказав, що ставитися до провалів мобілізації буде лояльно, з розумінням, коли вона навіть має такий трагічний характер", – зазначив він.

За словами Жданова, в Росії карають тих генералів, які допустили великі втрати.

"Але чистка йде, і я впевнений, що цю чистку проводять ФСБ і Слідчий комітет Росії, і ця чистка рядів – це покарання тих генералів, які допустили великі втрати, які призвели до небоєздатності частин. В основному за провал ведення бойових дій. За це зараз знімають цих генералів", – говорить експерт.

Також він припустив, що ці генерали можуть найближчим часом підняти бунт.

"І я впевнений, що найближчим часом ми почуємо там якусь гучну кримінальну справу щодо заколоту генералів, які провалили цю "спеціальну воєнну операцію". І я не виключаю, що Суровікін може очолити цей заколот, якщо треба буде комусь рубати голову для того, щоб звітувати, чому операція провалена", – сказав Жданов.

Що відомо про Суровікіна

На початку жовтня президент РФ Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна новим командувачем Об'єднаного угруповання військ у війні в Україні.

Загалом відомо, що від березня до грудня 2017 року Суровікін командував угрупованням російських військ у Сирії. Путін оцінив його заслуги, того ж року призначивши Суровікіна командувачем Повітряно-космічних сил Росії і нагородивши званням Героя РФ. Від січня до квітня 2019 року Суровікін вдруге командував російським угрупованням військ РФ у Сирії.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагедон".

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.

Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Він також звинуватив Україну у "підготовці масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС і завдаванні масованого ракетно-артилерійського удару.