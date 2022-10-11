Жданов про ракетні удари: стратегію бомбардувань обрав новий командувач російськими військами

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що стратегію бомбардувань по Україн обрав новий командувач російською армією генерал Сергій Суровікін. Саме тому найближчим часом загроза ракетних ударів буде зберігатися.

Таку думку Жданов висловив в ефірі національного телемарафону.

"Найбільш ймовірна - це ракетна активність, яку проявляє Російська Федерація. Я думаю, що повтор того, що було вчора, навряд чи зможуть найближчим часом зробити. Для цього треба завезти знову ракети на аеродроми, підготувати їх для пуску. Наприклад, ракета К-22 рідинна. Вона повинна заправлятися ракетним паливом, яке є високотоксичним. Тобто це спеціальна операція, яка проводиться навченими людьми. Але є ще "Калібри", є Х-101, є Х-55, є ракети, які можуть бути застосовані по Україні", - наголосив Жданов.

За словами Жданова, "єдиною стратегією ведення військової кампанії" Суровікіна будуть саме ракетні удари, але "без авіації".

"Авіація навряд чи залетить в наш повітряний простір. Система ППО у нас по авіації налагоджена і працює дуже добре. У нас з протиракетною обороною є проблеми", - каже експерт.

Жанов каже, що ракентні атаки - це спосіб генерала заробляти перемоги. Адже килимові бомбардування він практикува в Грузії та в Сирії. Тепер він хоче, би капітулювала Україна. Втім, вважає Жданов, ця стратегія нічого не дасть, бо все вирішуватиметься на полі бою.

Масові ракетні удари по Україні

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито. Сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві. Загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Зокрема, над Київщиною було збито дві ракети. ППО спрацювала на Рівненщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На Хмельниччині збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Близько 12:00 год під час повітряної тривоги у Львові пролунало кілька вибухів. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, Росія завдала знову удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.

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