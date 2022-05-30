Жданов про шантаж сімей окупантів: змушують льотчиків РФ виконувати бойове завдання

Військовий експерт прокоментував, чому саме зараз почався шантаж родин російських солдатів.

В Росії родинам військовослужбовців заборонили покидати територію країни. У разі відмови – погрожують переселенням до деприсивних регіонів Далекого Сходу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому так відбувається, і про зниження морального духу російських загарбників.

Про це він сказав 30 травня в ефірі національного телемарафону.

"Що можна зробити з рядовим, який на передовій, у якого попереду противник, а позаду – щось на кшталт заградотряду, генерал, розмахуючий пістолетом. Як його шантажувати? І ФСБ ж не поїде в буряцьке село, і не буде розбиратися, де його родина, і хто вона. А ось офіцерський склад, особливо льотчики і пілоти вертольотів, так – їхні родини отримали службове житло. І поки родина проживає у військовому містечку, пілота можна шантажувати, щоб він погоджувався виконувати завдання", - зазначив експерт.

Жданов також повідомив, що російські льотчики відмовляються літати вглиб України, і часто просто імітують виконання бойових завдань.

"Там справа у тому, що вертольотчики вже не літають над нашим переднім краєм, вони вже навчилися обстрілювати некерованими ракетами наші позиції з дистанції від 5 км, через що падає точність і ефективність цих обстрілів. А їхня піхота потім питає, де ваші розриви, де ваша робота", - говорить експерт.

Він наголошує, що на фронті є проблема з тим, аби змусити льотчиків виконувати завдання з прицільним бомбометанням, або обстрілом наших позицій.

Нагадаємо, Жданов розповів, навіщо окупанти оприлюднюють допити "Азовців".

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