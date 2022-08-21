Жданов про вибухи в Криму: Міг бути завданий удару по складу Чорноморського флоту

У Криму продовжують гриміти вибухи. У Москві поки що не наважуються визнати, що це могли бути ракетні удари української армії по тимчасово окупованій території Криму. Після вчорашнього вибуху на пляжах півосторова навіть з’явилися бойові кораблі.

Військовий експерт Олег Жданов в етері телеканалу FreeDom розповів, що це могло бути.

"Це міг бути завданий удару по складу Чорноморського флоту. Росія мовчить, напевно з берега не було видно, відстань досить велика, а вибух високо піднімається. А що там за плавзасіб був – судно чи корабель – сказати важко. Ось тепер ми можемо отримувати супутникові знімки, то сьогодні-завтра ми побачимо, що це було", - сказав він.

Раніше стало відомо, що через ці атаки російське керівництво намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян їдуть із Криму. Вибухи на авіабазі в селищі Новофедорівка на початку серпня та нещодавні біля Севастополя змусили керівництво російського флоту більше думати про оборону, а не про наступ.

16 серпня Міністерство оборони Росії повідомило про детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району. Вибух також пошкодив залізницю, якою прямують потяги з Росії до Криму. Пізніше в РФ заявили про "диверсію".

У зведенні британської розвідки 12 серпня йшлося про те, що під час вибухів у Криму було зруйновано лише деяку частину російського повітряного флоту, але можливостям військової бази було завдано серйозної шкоди.

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