Жданов проаналізував, чому ЗСУ не знищують мости та понтонні переправи

Експерт зазначив, що Україна тримає вогневий над мостами, але ЗСУ їх не знищують.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна не знищує мости та понтонні переправи, аби завадити логістиці окупантам, навмисно, оскільки Генштаб має план щодо цього.

Про це 31 липня експерт розповів на своєму Youtube-каналі.

"Ні понтонні мости, ні поромні переправи, ні міст через Каховську греблю – по них поки що не завдають ударів, мабуть, такий задум Генштабу ЗСУ. Якщо не завдають ударів, а можуть завдавати, і ми це знаємо чудово, значить такий задум на сьогоднішній день", - зазначив він.

За його словами, Генеральний Штаб чітко розуміє ситуацію і готується саме до посилення, або спроб російських військ розпочати наступ.

"І те, що Росія перекидає війська, і те угруповання, яке вони там можуть сформувати, це близько 25 тис. військовослужбовців. Це звичайно створює певні ризики на Криворізькому та Миколаївському напрямах, але Генеральний Штаб чітко розуміє ситуацію і готується саме до посилення, або спроб російських військ розпочати наступ саме на цих напрямках", - резюмував він.

Нагадаємо, на Херсонщині спостерігається посилений рух техніки окупантів.

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