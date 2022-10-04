Жданов прокоментував дані про накопичення Росією військ біля Сумщини для нового наступу

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію те, що Росія накопичує свої війська біля Сумщини задля нового наступу.

Про це він сказав у ефірі власного YouTube-каналу 4 жовтня.

Так, експерт пояснив, що РФ справді може намагатися перекинути війська на європейську частину своєї території, проте це перспектива не кількох днів, а кількох місяців. Окрім того, йдеться не про регулярні війська, а про мобілізованих, контрактників та строковиків.

"Зараз буде рух російських військ… Це навіть не війська ще. Це мобілізовані в основному. І буде частина військовослужбовців, яких вони зараз там збирають за Уралом – все, що можна вигребсти з військових частин, де ще залишилися контрактники, де молодих солдатів чи тих, що прослужили шість місяців, змогли вмовити підписати контракт. Плюс солдати, яких вони не звільнили по весні, і солдати, яких не звільнять зараз за осіннім наказом. Демобілізації в російській армії немає", – розповів Жданов.

Він додав, що росіяни справді намагатимуться накопичувати особовий склад і готувати його до повторного наступу на Україну.

"Так, вони можуть перекидатися на європейську частину (Росії – ред.), але це перспектива не завтрашнього дня. Це перспектива декількох місяців. І вони справді старатимуться накопичувати особовий склад, будуть намагатися оснастити його технікою і готувати їх до повторного наступу на Україну. Цілком можливо, що до зими ми вже знатимемо, де і які зосереджуються угруповання військ, у який чисельності і з яким технічним оснащенням", – прогнозує військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що наразі РФ починає стягувати мобілізованих до Сумського напрямку. Проте не йдеться про безпосередньо прикордонну зону.

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