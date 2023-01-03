Жданов розкрив нові подробиці знищення російських "мобіків" у Макіївці

Українські військові під час удару РСЗО HIMARS по скупченню російських окупантів у Макіївці накрили цілий батальйон резервістів. Подія набула такого резонансу, що російське командування не в змозі приховати втрати.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Дуже гарно спрацювала наша розвідка. Макіївка і Горлівка - це два міста, де був найбільший гарнізон "першого армійського корпусу ДНР", який 8 років там формували. Я так розумію, прибув резерв в обсязі одного батальйону, і розмістили його на базі гуртожитків, які використовувались в якості казарм для військовослужбовців. Ми тут же накрили цей резерв нашими вогневими засобами, дальність дозволяла це зробити", - розповів він.

За словами експерта, міноборони РФ не вдалося приховати подію, оскільки одночасно зник зв'язок з такою кількістю людей.

"Вони вочевидь приїхали, почали дзвонити родичам, розповідати, де вони і як. Раптом зник зв'язок... Там вже почалася соціальна напруга, родичі хочуть справедливості і питають "чому". Це вперше за весь період масованого вторгнення російських військ в Україну міністерство оборони РФ офіційно визнає втрати. Так, вони розділили на 10 як мінімум, і сказали, що 63 особи загинули. Але для них це був такий шок, така несподіванка, це викликало таку негативну реакцію серед російського соціуму, що вони змушені були визнати ці втрати. Нехай 63 - але визнали офіційно. Для нас це в психологічному плані перевага, а для військових мінус батальйон - дуже добре", - наголосив Жданов.

Військовий експерт також прокоментував версію міноборони РФ, що мобілізованих росіян вирахували завдяки користуванню мобільними телефонами.

"Це реально. Ми ж постійно публікуємо перехоплення військових. Єдине - в мене викликає технічно питання, тому що Макіївка не знаходиться на лінії фронту. Вона доволі далеко, і перехоплювати розмови на такій відстані в нас навряд чи є можливість. Хоча сучасні засоби ведення розвідки дозволяють, коли така велика кількість дзвінків з компактно розташованих російських номерів. Так, якщо була можливість зняти тріангуляцію з вишок мобільного зв'язку, то ми зрозуміли, що там скупчення мобільних телефонів. Але, скоріше за все, тут спрацювала розвідка", - заявив він.

Як зазначив Жданов, міністерство оборони РФ намагається перекласти відповідальність з себе на місцевих командирів:

"Начебто місцеві командири не позабирали телефони, не проінструктували особовий склад, і це призвело до трагедії. Тобто міністерство оборони знову ні до чого. Вони не винні, а винні на місцях командири, які приймали особовий склад і керували ним".

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня, рівно опівночі, ударом РСЗО HIMARS було знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

За попередніми даними, у приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків"з Самарської області РФ. Крім того, на території ПТУ знаходилась військова техніка і боєприпаси, які здетонували. За даними ЗСУ, в Макіївці було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

Офіційно міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих.

Російські пропагандисти з посиланням на "правоохоронні органи" так званої "ДНР" почали розповсюджувати інформацію, що в події винні самі "мобіки", які начебто дозволили себе "вирахувати" через активне використання мобільних телефонів.

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