Жданов розповів, чи може МіГ-29 перехоплювати балістичні ракети

Експерт вважає, що ці літаки можуть збивати лише крилаті ракети.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що МіГ-29, які Україні передають Словаччина та Польща, не можуть перехоплювати балістичні ракети окупаційної армії.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"МіГ-29 не є винищувачами-перехоплювачами. Вони не можуть перехоплювати балістичні ракети, а лише крилаті. Вони можуть перехоплювати дрони. Самостійно літак не може перехопити або навіть розвідати балістичну ракету. От F-16 у складі комплексу Patriot - він це може робити. Ці МіГи не модернізовані та не призначені для такої роботи", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Також президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна передає Україні літаки МіГ-29.

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