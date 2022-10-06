Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жданов розповів, чи може Росія обстріляти Київ ракетами С-300

Дата публікації
Перегляди
1627
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жданов розповів, чи може Росія обстріляти Київ ракетами С-300

Фото: Associated Press

Російські ракети С-300 не можуть долітати до Києва.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не обстрілює Київ через брак сучасних ракет та політичні причини. А ракети із комплексу ППО С-300 не долетять до столиці. 

Про це він сказав інтерв'ю "УНІАН".

"Я думаю, що тут більше, напевно, політичні причини. Справа в тому, що кількість ракет, мабуть, зменшується, кількість самих ракетних ударів теж зменшилася. Плюс ми прибрали авіацію, російська авіація вже вглиб країни не залітає вже давно, з травня місяця. І політична ще в тому плані, що більшість посольств повернулося до Києва. Ну, ще Москві залишилося потрапити в якогось іноземного громадянина в Києві... Це допомагає Києву в плані захисту або створення парасольки ППО над містом", - пояснив Олег Жданов. 

Військовий експерт наголосив, що тепер росіяни обстрілюють Україну ракетами від комплексу ППО С-300, проте до Києва ця зброя не може долетіти. 

"Максимально ця ракета може летіти до 200 кілометрів. Але всі міста, які потрапляють в цю відстань від білоруського кордону, так. Я нагадаю, що в серпні Російська Федерація активно перекидала В Білорусь комплекси С-300 і С-400, і потім ми спостерігали періодичні "прильоти" на аеродром "Зябровка" транспортних літаків ВКС Росії саме з цими ракетами на борту", - наголосив Олег Жданов. 

Обстріл ракетами українських міст та столиці

Ще від початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія обстрілює українські міста ракетами. Востаннє окупанти завдали ракетного удару по столиці наприкінці червня. Тоді вони поцілили по житловому будинку, який частково обвалився. 

Окупанти 6 жовтня обстріляли також і Запоріжжя. Ракети поцілили по житлових будинках, коли там спали місцеві жителі. Через російський ракетних терор у місті є загиблі. Майже щодня загарбники обстрілюють ракетами Харків та Миколаїв. 

Начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповідав, що українська ППО збиває від 50% до 70% російських ракет. 

Читайте також:

Ракетна атака на Запоріжжя: рашисти знали, що люди не сховаються! | Монастирський

Ракетна атака на Запоріжжя: рашисти знали, що люди не сховаються! | Монастирський

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1627
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація