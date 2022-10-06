Жданов розповів, чи може Росія обстріляти Київ ракетами С-300

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не обстрілює Київ через брак сучасних ракет та політичні причини. А ракети із комплексу ППО С-300 не долетять до столиці.

Про це він сказав інтерв'ю "УНІАН".

"Я думаю, що тут більше, напевно, політичні причини. Справа в тому, що кількість ракет, мабуть, зменшується, кількість самих ракетних ударів теж зменшилася. Плюс ми прибрали авіацію, російська авіація вже вглиб країни не залітає вже давно, з травня місяця. І політична ще в тому плані, що більшість посольств повернулося до Києва. Ну, ще Москві залишилося потрапити в якогось іноземного громадянина в Києві... Це допомагає Києву в плані захисту або створення парасольки ППО над містом", - пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт наголосив, що тепер росіяни обстрілюють Україну ракетами від комплексу ППО С-300, проте до Києва ця зброя не може долетіти.

"Максимально ця ракета може летіти до 200 кілометрів. Але всі міста, які потрапляють в цю відстань від білоруського кордону, так. Я нагадаю, що в серпні Російська Федерація активно перекидала В Білорусь комплекси С-300 і С-400, і потім ми спостерігали періодичні "прильоти" на аеродром "Зябровка" транспортних літаків ВКС Росії саме з цими ракетами на борту", - наголосив Олег Жданов.

Обстріл ракетами українських міст та столиці

Ще від початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія обстрілює українські міста ракетами. Востаннє окупанти завдали ракетного удару по столиці наприкінці червня. Тоді вони поцілили по житловому будинку, який частково обвалився.

Окупанти 6 жовтня обстріляли також і Запоріжжя. Ракети поцілили по житлових будинках, коли там спали місцеві жителі. Через російський ракетних терор у місті є загиблі. Майже щодня загарбники обстрілюють ракетами Харків та Миколаїв.

Начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповідав, що українська ППО збиває від 50% до 70% російських ракет.

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