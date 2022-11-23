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Жданов розповів, чи можливий наступ ЗС РФ з півночі найближчим часом

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Жданов розповів, чи можливий наступ ЗС РФ з півночі найближчим часом

Фото: Associated Press

На думку військового експерта, росіяни в кращому випадку зможуть зібрати 50 тисяч угруповання.

На думку військового експерта Олега Жданова Росія теоретично може атакувати Україну з півночі, але практично в неї немає для цього сил.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"А немає війська, хто буде наступати. Ось в чому проблема. Тут я нагадаю, слова нашого головного розвідника Кирила Буданова, який говорив, що при найкращому розкладі вони можуть ледве зібрати 50 тисяч. На сьогодні такої активності для формування цього угруповання ми не бачимо", - сказав Жданов.

Він зазначив, що Білорусь зняла з озброєння і передала РФ минулого місяця 211 озброєнь та 65 тисяч тон боєприпасів, які перевезли для ведення бойових дій на Донбасі. Тож крім особового складу в Росії немає і озброєння для наступу з півночі.

Нагадаємо, що за словами військового експерта, в РФ є окремі види ракет, яких залишилось близько 18%, але є види, яких залишилось близько 70%.

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Дата публікації
Перегляди
2097
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