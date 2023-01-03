Жданов розповів, чи очікувати від ЗСУ нових ударів вглиб Росії

Збройні сили України в новому році будуть продовжувати удари вглиб території Росії. Відповідну зброю зі збільшеним радіусом ураження Захід може надати Україні до весни. Крім того, ЗСУ мають власні можливості, які дозволили вже двічі атакувати авіабазу стратегічних бомбардувальників в Енгельсі.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Як зазначив Жданов, навіть у Москві бояться атак ЗСУ:

"31 грудня спецпризначенці ФСБ були підняті по тривозі, вони оточили Красну площу... Російські пабліки писали, що Москву оточили понад 20 тисяч військовослужбовців повітряних сил. Вони розгорнули все, що в них є - і "Тор", і "Бук" навколо Москви по полях розставляли розрахунки. На новорічну ніч закривали небо Москви - так вони бояться".

На думку військового експерта, завдавати ударів вглиб РФ "цілком можливо і треба".

"Про це говорив головнокомандувач генерал Залужний ще в вересні - про паритетну зброю. Навіть не зважаючи на те, що партнери досі вагаються, чи давати нам зброю з дальністю 300 км і більше, думаю, до весни точно дадуть таку зброю. Далі сперечатися немає сенсу - треба або постачати, або припиняти ці всі розмови взагалі", - сказав він.

За словами Жданова, якщо Захід не дасть таку зброю, це може призвести "або до заморозки конфлікту в найліпшому випадку, або до погіршення стану лінії фронту відносно сьогоднішнього дня".

"Думаю, таке вони собі дозволити не можуть. Це буде послабленням їхньої політичної позиції по відношенню до Путіна. Так що дадуть", - переконаний він.

Водночас, військовий експерт нагадав, що у ЗСУ "з'являється дедалі більше власних можливостей".

"У нас з'являються наші безпілотники. Державного чи приватного виробництва - вже неважливо. Працює військово-промисловий комплекс. Є люди, здатні забезпечити нам наявність такої зброї. Доволі ефективно. 700 кілометрів подолати, причому двічі. Двічі на стратегічний аеродром вони залетіли... Я маю на увазі аеродром "Енгельс", - сказав Жданов.

Нагадаємо, 5 грудня на аеродромах біля Рязані (Дягілєво) та в Саратовській області (Енгельс) пролунали вибухи. Стало відомо, що на авіабазі Енгельса були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, пошкодження отримав літак Ту-95.

У міноборони Росії визнали інцидент і повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки і загинули 4 російські окупанти. Удари нібито були завдані "реактивними радянськими безпілотниками".

6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа внаслідок атаки безпілотника, спалахнув нафтонакопичувач.

У ніч проти 26 грудня в Енгельсі знову пролунав потужний вибух на військовому аеродромі. У міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про трьох загиблих військових.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов згодом заявив, що удари по військових об'єктах на території Росії триватимуть, також вони завдаватимуться далі вглиб країни-агресорки.

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