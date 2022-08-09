Жданов розповів, чи отримає Україна найближчим часом сучасні винищувачі

Нещодавно у Пентагоні заявили, що постачання Україні винищувачів не входить до найближчої перспективи. США поки що не обговорили та не погодили передавання Україні бойових винищувачів. Також не планується робити це і найближчим часом.

Військовий експерт Олег Жданов інтерв’ю ТСН.ua розповів, коли все ж таки Україні зможе отримати сучасні винищувачі та про головний фактор у цьому питанні.

"Це (постачання винищувачі - ред.) – буде перспектива майбутнього, однак якого майбутнього, сказати важко, може два місяці, може до кінця року. Справа в тому, що підготовка льотчиків – це мінімум 6 місяців. Скоріше за все, цей фактор і буде основним щодо термінів передавання нам західних зразків авіації. Те, що вона до нас приїде, можна не сумніватися, тим більше, нам немає де взяти іншої авіації. поповнювати ті старі радянські запаси ми теж не можемо, тому що все виробництво перебуває у Російській Федерації. І тому ми будемо стовідсотково відмовлятися від старої радянської авіації і переходити на західні зразки. Але з часом", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили передавання Україні протирадіолокаційних ракет.

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