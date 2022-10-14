Жданов розповів, чи працює в Україні вже лендліз: "Ця процедура США невигідна"

Лендліз в Україні вже запрацював. Стартував він 1 жовтня.

У США є декілька механізмів якими вони надають допомогу нашій країні: це грантова допомога та лендліз. Перевагу вони віддають першому.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, лендліз для України вже працює - він фінансується і повноцінно функціонує з 1 жовтня.

"Процедура лендлізу сьогодні проголосована, вона працює з 1 жовтня, є її фінансування. Процедура ленд-лізу - це розпорядження президента США. Тобто йому дано право використовувати своє рішення без узгодження з ким-небудь на виділення матеріально-технічної допомоги або військової допомоги тій чи іншій країні", - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що наразі Україна отримала від США близько 60 мільярдів доларів допомоги.

"За рахунок обігу грошей отримують прибуток, а потім ще ми повернемо їм 54 мільярди з цих понад 60, які вони нам надали. Тому процедура лендлізу сьогодні США, очевидно, невигідна", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, що Маск вирішив не платити за "Старлінки" в Україні і відмовляється постачати нові.

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