Жданов розповів, чи важко буде звільняти Донецьк, і назвав два варіанти деокупації

Військовий експерт Олег Жданов каже, що існують різні варіанти, як звільняти на Донбасі міста, що від 2013 року перебувають в окупації.

За його словами, все залежить від наявності резервів, а також від можливостей Збройних сил України. Жданов вважає, що, наприклад, звільнення Донецька не повинне завдати багато проблем.

Таку думку він висловив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, в окупованому місті немає російських військ, а ворожі гарнізони переважно розосереджені у промзонах навколо.

"У серпні ми виходили на Демидівські висоти над Донецьком і завдавали вогневого ураження по промзонах, по складах. Ми там дуже добре прорідили і техніку, і склади. За наявності можливостей ми можемо заходити і займати місто - це перший варіант. Другий варіант - це обхід. Ми можемо рухатися між містами. Міста просто брати в облогу і змушувати противника капітулювати або змушувати їх іти заздалегідь, щоб не потрапити в оточення", - наголошує Жданов.

Як повідомлялося, контрнаступ ЗСУ на Харківщині не досягнув кульмінації і просувається на Луганщину. Армія Російської Федерації не змогла утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець.

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