Жданов розповів, чи вдасться Росії окупувати Запоріжжя та Кривий Ріг

Російські окупанти не здатні захопити Запоріжжя або Кривий Ріг.
Їх цікавить створення сухопутного коридору до невизнаного Придністров'я.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.
"У бік Запоріжжя російська армія не зможе висунутись. Бо з цього напрямку окупанти забирають свої війська. Враховуючи те, що сталось за останню добу, а це - після нашого удару в районі міста Пологи та Токмак, противник відійшов з двох населених пунктів. У них там було понад 40 поранених. Там зараз залишились тільки блокпости та десь 100 окупантів. Плюс звідти знімають частину військ, які перекидають на південь. У районі Кривого Рогу угрупування посилюється, але подивимось, що вони можуть зробити. Навряд чи вони підуть на Кривий Ріг, РФ ймовірно більше цікавить узбережжя", - сказав Жданов.
Військовий експерт наголосив, що окупанти можуть спробувати прорватись до Вознесенська, проте навряд у них це вийде.
"Більше схоже на те, що вони можуть спробувати прорватись на Вознесенськ. Бо їм потрібно перейти Південний Буг, щоб продовжити наступ та забрати в України Чорне море та вийти до Придністров'я. Це - їхнє стратегічне завдання. Але із угрупуванням 15 тисяч йти на Вознесенськ - це нереально. Зараз не лютий і урочистого маршу вже не вийде. Там наші війська доволі сильні", - пояснив Олег Жданов.
Нагадаємо, російський опозиціонер, письменник і публіцист Андрій Піонтковський оцінив важливість контрнаступу ЗСУ в Херсонській області та подальшого звільнення окупованого обласного центру.
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