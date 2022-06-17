Жданов розповів, чи загрожує оточення ЗСУ у Сєвєродонецьку після "відрізання" траси

Жданов розповів, чи загрожує оточення ЗСУ у Сєвєродонецьку після "відрізання" траси

Не припиняються бойові дії в самому Сєвєродонецьку та в Попасній.

Існує ймовірність розширити плацдарм, який російські війська створили біля Попасної. Розширення може бути у напрямку Сєверодонецька, Лисичанська, Бахмута зі спробою перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі програми "ФейгінLIVE" 16 травня.

"До траси росіяни практично дійшли, але її не перерізали, вона все одно залишається під нашим контролем, хоча вже відстань до траси вимірюється одним-двома кілометрами, на цьому напрямі ведуться найзапекліші бої", - зазначив він.

За словами Жданова, у разі перерізання траси, це все одно не означатиме оточення Сєвєродонецька.

"На підставі заяви голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ця траса вже тиждень не використовується як лінія постачання наших військ. Вона перебуває під прицільним вогнем російської артилерії. Тож для нас це не буде оточенням. Це не призведе до припинення постачанням угруповання наших військ як у Сєвєродонецьку, так і Лисичанську", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов вважає, що війною Росії проти України з боку РФ керує один політик – президент Володимир Путін. Тому російські військові проводитимуть наступальні дії до останнього солдата.

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