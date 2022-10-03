Жданов розповів, чи зможе Росія ракетами масовано обстріляти критичну інфраструктуру України

Російські окупанти не можуть завдати масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України.
Росіяни економлять високоточні ракети, які потрібні для масованого обстрілу України, а тому всі їхні заяви - це лише залякування українців.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"Станом на сьогодні Росія не може нанести масований ракетний удар, їхня авіація не залітає у нас повітряний простір. Вони тому і бісяться та з РСЗВ обстрілюють цивільну інфраструктуру. Вони обстрілюють мирні міста, щоб посіяти хаос та паніку серед українців. Бо удари по інфраструктурі вимагають високоточних ракет, а як я розумію, у них їх все менше і менше. А тому навряд чи Росія зможе влаштувати таке бомбардування, щоб знищити нашу критичну інфраструктуру. Вони можуть зробити якусь заяву, мовляв обстріляти аеродроми у Польщі, щоб зупинити постачання зброї України. Але Польща - це член НАТО і Альянс може відповісти. А якщо НАТО вступить у війну, то воно може за кілька годин закидати усю РФ "Томагавками". А чим РФ відбиватиметься?", - сказав Жданов.
Нагадаємо, ЗСУ у Дніпропетровській області збили російську ракету.
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