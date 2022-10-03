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Жданов розповів, чи зможе Росія ракетами масовано обстріляти критичну інфраструктуру України

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Жданов розповів, чи зможе Росія ракетами масовано обстріляти критичну інфраструктуру України

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти не можуть завдати масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України.

Росіяни економлять високоточні ракети, які потрібні для масованого обстрілу України, а тому всі їхні заяви - це лише залякування українців. 

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. 

"Станом на сьогодні Росія не може нанести масований ракетний удар, їхня авіація не залітає у нас повітряний простір. Вони тому і бісяться та з РСЗВ обстрілюють цивільну інфраструктуру. Вони обстрілюють мирні міста, щоб посіяти хаос та паніку серед українців. Бо удари по інфраструктурі вимагають високоточних ракет, а як я розумію, у них їх все менше і менше. А тому навряд чи Росія зможе влаштувати таке бомбардування, щоб знищити нашу критичну інфраструктуру. Вони можуть зробити якусь заяву, мовляв обстріляти аеродроми у Польщі, щоб зупинити постачання зброї України. Але Польща - це член НАТО і Альянс може відповісти. А якщо НАТО вступить у війну, то воно може за кілька годин закидати усю РФ "Томагавками". А чим РФ відбиватиметься?", - сказав Жданов. 

Нагадаємо, ЗСУ у Дніпропетровській області збили російську ракету.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
692
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