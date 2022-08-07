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Жданов розповів, чи зможе Росія збивати американські ракети ATACMS

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Жданов розповів, чи зможе Росія збивати американські ракети ATACMS

Скриншот із відео

На сьогодні немає досвіду застосування протиракетної оборони РФ проти ракети типу ATACMS.

Ракета ATACMS є балістичною та чимось схожа на ракету від комплексів "Іскандер" або "Точка У". 

Про це 7 серпня сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Ракета ATACMS більша від артилерійського снаряду, які застосовують сьогодні HIMARS в Україні. Ця ракета типу ATACMS, яку ми повинні от-от отримати, така ж як і ракета "Іскандер" чи "Точка У". дальність її польоту 300 км. Тобто це - оперативно-тактична ракета. Вона летітиме виключно по балістичній траєкторії. Її політ можна корегувати на різних ділянка траєкторії. А тому вона вважається високоточною", - пояснив Жданов.

Жданов зазначив, що таку ракету зможе збити лише протиракетна оборона. 

"Її намагатиметься збити протиракетна оборона, бо протиповітряна зможе лише в обмеженому режимі. На кожну дію є протидія. Коли створювались ракети, їх проектувати із розрахунку протиракетної оборони противника. Тобто брались за основу якісь російські протиракетні установки і закладались дані, як їх обійти. На сьогодні немає досвіду застосування ракети типу ATACMS проти ракетної оборони РФ. Я не чув, що у Росії система ПРО побудована на основі тої чи іншої ракети. У РФ є протиракетна оборона С-400, але вона у них в обмеженій кількості, а тому побачимо, як це відбуватиметься", - наголосив військовий експерт. 

Нагадаємо, Жданов розповів, що станеться, якщо збити ракету із ядерним зарядом.

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