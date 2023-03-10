Жданов розповів, чи можуть ЗСУ модифікувати ракети С-300, аби завдавати ударів

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна не має змоги модифікувати зенітні ракетні комплекси С-300 і використовувати їх для завдання ударів, а не лише для захисту неба.

Про це експерт сказав на своєму Уoutube-каналі.

"Де нам взяти стільки ракет, щоб модифікувати С-300? Якщо ми почнемо модифікувати ракети C-300 і випустити їх як "земля-земля", ми залишимося з діркою в небі. У нас дефіцит", - висловся Жданов.

За його словами, перші місяці війни Словаччина передала Україні комплекси С-300, аби ЗСУ покращили свою систему протиповітряної оборони.

"Сьогодні ми сподіваємося на отримання комплексів типу Patriot, SAMP/T для того, щоб закрити небо. А якщо ми ще й знімемо з бойового чергування комплекси С-300 з ракетами, які теж у дефіциті, і відправимо їх лупити по москалях, то у нас в небі буде дірка. Навіть не думайте, що ми будемо модифікувати ракети С-300. Ми будемо просити у наших партнерів ракети з дальністю в 150-300 кілометрів типу ATACMS або будь-які інші. Але зайнятися модифікацією С-300 ніякої можливості немає", - каже Жданов.

Нагадаємо, британська щоденна газета Financial Times пише, що Україна отримала одну систему протиракетної оборони Patriot. Втім, поки що ПРО не ввели в експлуатацію. Також очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.

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