Жданов розповів, чого очікувати на фронті в найближчі тижні і попередив про ракетні удари

В Україні найближчими тижнями потрібно реагувати на сирени повітряних тривог.

Російські окупанти можуть посилити ракетні обстріли України.

Про це 11 серпня в етері телемарафону сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Найближчими тижнями можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватись", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Росія й далі завозить "Іскандери" до Білорусі для ракетних обстрілів України.

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