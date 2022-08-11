Жданов розповів, чого очікувати на фронті в найближчі тижні і попередив про ракетні удари

В Україні найближчими тижнями потрібно реагувати на сирени повітряних тривог.
Російські окупанти можуть посилити ракетні обстріли України.
Про це 11 серпня в етері телемарафону сказав військовий експерт Олег Жданов.
"Найближчими тижнями можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватись", - сказав Жданов.
Нагадаємо, Росія й далі завозить "Іскандери" до Білорусі для ракетних обстрілів України.
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