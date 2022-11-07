Жданов розповів, чому "Іскандери" та іранські балістичні ракети складно збивати

Щоб збити балістичну ракету, її потрібно засікти ще на етапі запуску.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що балістичні ракети складно збивати через їхню швидкість. Те саме стосується й іранської зброї, яку передали Росії.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Траєкторію балістичних ракет легко вирахувати. І наші РЛС це роблять. Але балістичну ракету складно збити через їхню швидкість, вони піднімаються доволі високо. Ракета піднімається догори, припиняє підіймання і летить горизонтально по траєкторії. І тут вона починає розганятися. Питання щодо її знищення - це швидкість і час. Якщо ми засічемо пуск балістичної ракети, отже, у нас є час для реакції, щоб збити цю ракету. Якщо цю ракету не засікли на першочерговій ділянці траєкторії, то далі збити її стає складніше, бо час реакції ПРО доволі тривалий. І якщо "Іскандер" піднімається на 100-150 км вверх, то потім він падає вниз із гіперзвуковою швидкістю, десь 4-4,5 махів", - пояснив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що іранські ракети складно збивати ще й тому, що вони під час польоту скидають свій корпус.

"Іранські ракети мають особливість, що вони скидають на певній траєкторії основний корпус ракети. І якщо ракета була 8-9 метрів у довжину, то її дуже добре видно. А тут вона стає 3 метри довжиною, передня частина її конусна, і РЛС її бачить погано, а летить вона швидко", - пояснив Олег Жданов.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від початку повномасштабної війни випустили по Україні понад 4500 ракет. Окупанти знищують наші інфраструктурні об'єкти та вбивають українців.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Росії закінчуються ракети "Іскандер", проте в неї в достатній кількості є ракети Х-22 та С-300.

Також відомо, що якщо Росія все ж отримає іранські балістичні ракети, то, імовірно, спробує застосувати їх проти нашої енергетичної інфраструктури.

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