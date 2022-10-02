Жданов розповів, чому після вибухової хвилі з вікон випадає скло і заклинює двері

Після вибухової хвилі зазвичай випадає скло та можуть заклинити двері.

Для того, щоб наслідки після вибуху були меншими, рекомендується обклеїти вікно клейкою стрічкою, а двері залишити відчиненими.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Під час вибуху скло вилітає, бо воно має дуже низький коефіцієнт лінійних викривлень та воно крихке. А тому, коли є ударна хвиля, вона сприймається склом, як звичайний удар і звичайно, що воно б'ється та вилітає. Двері заклинює через площу. Відбувається такий самий ефект ударної хвилі, що і на скло. Але двері виготовляються із матеріалу, який має гарний коефіцієнт лінійних змін. Двері деформуються та можуть зміщуватись. А тому двері можуть заклинити після вибуху. Я ніколи не чув, що є хвиля розрядження після ударної хвилі. А тому іноді рекомендують тримати двері відкритими, коли йде вогневий наліт. Скло ж ми заклеюємо, щоб було менше уламків та ми не поранились після бомбардування, а двері - відкриваємо", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, як кремлівські еліти хочуть відмежуватись від Путіна.

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