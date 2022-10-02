Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жданов розповів, чому після вибухової хвилі з вікон випадає скло і заклинює двері

Дата публікації
Перегляди
1253
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жданов розповів, чому після вибухової хвилі з вікон випадає скло і заклинює двері

Фото: Суспільне

Після вибухової хвилі зазвичай випадає скло та можуть заклинити двері.

Для того, щоб наслідки після вибуху були меншими, рекомендується обклеїти вікно клейкою стрічкою, а двері залишити відчиненими. 

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Під час вибуху скло вилітає, бо воно має дуже низький коефіцієнт лінійних викривлень та воно крихке. А тому, коли є ударна хвиля, вона сприймається склом, як звичайний удар і звичайно, що воно б'ється та вилітає. Двері заклинює через площу. Відбувається такий самий ефект ударної хвилі, що і на скло. Але двері виготовляються із матеріалу, який має гарний коефіцієнт лінійних змін. Двері деформуються та можуть зміщуватись. А тому двері можуть заклинити після вибуху. Я ніколи не чув, що є хвиля розрядження після ударної хвилі. А тому іноді рекомендують тримати двері відкритими, коли йде вогневий наліт. Скло ж ми заклеюємо, щоб було менше уламків та ми не поранились після бомбардування, а двері - відкриваємо", - пояснив Жданов. 

Нагадаємо, у ГУР розповіли, як кремлівські еліти хочуть відмежуватись від Путіна.

Читайте також:

Папа Римський засудив абсурд від Путіна і звернувся до Зеленського

Папа Римський засудив абсурд від Путіна і звернувся до Зеленського

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація