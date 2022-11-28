Жданов розповів, чому Україна не висуває Білорусі ультиматум через участь у війні

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не виставляє Білорусі ультиматумів через участь цієї держави у війні. Він додав, що не розуміє, чому Україна все ще навіть не розірвала дипломатичних відносин з Білоруссю.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"У нас із Білоруссю дипломатичний нейтралітет. І тому ніхто нікому поки не висуває ультиматумів. Хоча питання піднімалося щодо розриву дипломатичних відносин із Білоруссю, але потім дискусії припинилися. Я не розумію, чому Офіс президента проводить таку зовнішню політику. Хоча Білорусь дійсно загрожує нам війною. Така загроза невисока, але вона існує. Росія перебуває на території РБ, там вербують найманців на війну проти України. Вони надають агресору техніку та озброєння, формують угруповання військ. Лукашенко погрожує нам знищенням, якщо Україна не підпише капітуляцію. Але, на жаль, цю тему наразі не піднімають", - сказав Жданов.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ сунула російська окупаційна армія. Білорусь від початку війни підтримує Росію. Ця держава надає окупаційній армії свої території та постачає важку зброю і боєприпаси. Також із території Білорусі росіяни запускають по Україні ракети.

Раніше Лукашенко заявив, що Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

У серпні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна повністю не розриває дипломатичних відносин із Білоруссю попри її сприяння російській війні в Україні. Так, за словами Кулеби, таке рішення з боку України може спровокувати Лукашенка ухвалювати "ті чи інші рішення".

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