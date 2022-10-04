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Жданов розповів, чому війська НАТО можуть зайти до України, але не воюватимуть з РФ

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Жданов розповів, чому війська НАТО можуть зайти до України, але не воюватимуть з РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Війська НАТО не воюватимуть проти Росії, проте можуть зайти на територію України для охорони ядерних об'єктів.

НАТО не воюватиме проти РФ, оскільки тоді ця війна стане світовою, що вигідно Путіну. Адже тоді російський диктатор домовлятиметься не з Україною, а говоритиме на рівні з Вашингтоном. 

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов, пише "Гордон". 

Жданов вважає, що НАТО не добиватиме російських окупантів, проте може зайти на територію України для охорони ядерних об'єктів. У війну проти РФ НАТО ніколи не вступить. 

"Чому? Тому що автоматично війна перетворюється на світову. Що й потрібно Путіну. І переговорний процес тоді вже йтиме не на рівні Києва й Москви, а Москви, Вашингтона, Парижа, Берліна... Те, чого він хоче, – повернутися на олімп світової політики і сказати: "Хлопці, ну, тепер нумо домовлятися. Я ж миротворець". Він завжди про це говорить", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, Єрмак і Дуда обговорили підтримку Польщі на шляху України до НАТО.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2978
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