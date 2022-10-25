Жданов розповів, дефіцит якого виду озброєнь може підірвати боєздатність армії Росії

Початок занепаду збройних сил РФ розпочнеться тоді, коли ворожа армія не зможе поповнювати запас витрачених у війні ракет та артилерійських боєприпасів.

Боєздатність армії Російської Федерації може відчутно знизити відсутність ракет, артилерійських боєприпасів або недостатня кількість артилерії.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, головним фактором вогневого ураження, яке завдає ворог по Україні, залишаються ракетні війська та артилерія.

“Авіація має велику потугу, але вона має особливості застосування. Наприклад, для її успішного застосування потрібно подавити ППО противника відсотків на 70. Тоді будуть завдавати удари, а не літати в один кінець. Тому основою залишаються ракетні війська та артилерія”, - зауважив він.

Щодо застосування ворогом артилерії, то відчутною проблемою для російської армії стала відсутність достатньої кількості боєприпасів, що були продані та витрачені в інших війнах, які вела РФ у Чечні, Грузії та Сирії.

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“Я так розумію, що промисловість не встигає, працює з коліс - ми спостерігаємо застосування боєприпасів калібру 122-мм уже 2022 року випуску. Те, що випускає завод відразу іде на лінію фронту”, - відзначив експерт.

Олег Жданов наголосив, що Росія не знімає зі зберігання “Гіацинти” і “Мсту”, очевидно, саме через обмежену кількість боєприпасів. Натомість росіяни вимушені знімати гаубиці Д-20 і навіть Д-1 взірця 1943 року.

“Я не здивуюся появі гармат Д-44 і Д-48 85-мм калібру, тому що до них ще багато боєприпасів. А от 155-мм і 122-мм уже дефіцит”, - зазначив він.

Окрім того, за словами Жданова, в Росії уже закінчилися ракети “Калібр” сухопутного базування, а морського - в обмеженій кількості, “Іскандерів” ще досить багато, але вони рідко застосовуються.

Саме така ситуація є причиною того, що керівництво Росії звертається з проханням про артилерійські боєприпаси та ракети до дружніх до неї Північної Кореї, Китаю, Куби та Ірану.

“Підірвати боєздатність російської армії може або відсутність ракет і боєприпасів або недостатня кількість артилерії. Коли їх не стане, тоді й розпочнеться занепад збройних сил РФ”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України, погодившись надіслати не лише ударні безпілотники, але й балістичні ракети класу "земля-земля".

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