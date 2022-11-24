Жданов розповів, коли буде наступний масований ракетний удар РФ

За словами експерта, окупанти звозять ракети з усіх куточків РФ, навіть з Далекого Сходу.

Військовий експерт Одег Жданов розповів, коли очікувати наступного масованого ракетного удару по Україні після атаки 23 листопада.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

За словами Жданова, зараз РФ відмовилася від регулярних ракетних обстрілів з невеликою кількістю ракет на користь масованих, але рідших атак. Це сталося у зв’язку з тим, що в окупантів – дефіцит ракет.

"Зосередження ракет для масованого удару говорить про те, що цих ракет залишилося доволі небагато. Їх звозять, скоріш за все, з усіх куточків Росії. Їх збирають на усіх складах. Саме з цим пов’язане те, що вони накопичують певну кількість ракет, а потім завдають удару, знову накопичують і через трохи завдають нового удару", - каже експерт.

Жданов вважає, що удар 23 листопада є цьому підтвердженням, адже попередня атака була 15 листопада.

"Минув майже тиждень і за цей час вони назбирали необхідну кількість ракет. Ракет явно не вистачає. Наприклад, таку ракету, як Х-22, потрібно не лише привезти, але й заправити високотоксичним ракетним паливом. Це складна хімічна операція. І їх потрібно швидко відстріляти, бо вони довго не можу бути заправленими. Або потрібно робити ще складнішу процедуру зі зливання палива", - сказав він.

Також Жданов поділився прогнозом, коли може бути наступний масований ракетний удар РФ.

"11 жовтня – 15 листопада: понад місяць знадобилося РФ для того, щоб накопичити 120 ракет. 15 листопада – 23 листопада: тиждень знадобився РФ. Тому за чотири тижні вони можуть накопичити 100 ракет. Але це лише припущення", - підсумував експерт.

Раніше в українській розвідці розповіли, що для підготовки до наступного масованого удару по Україні ворогу знадобиться близько тижня.

Унаслідок російських ракетних обстрілів України 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

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