Жданов розповів, коли буде "вирішено питання" щодо Придністров'я: "Видалимо цю ракову пухлину"

Питання з Придністров'ям буде вирішено найближчим часом. Проте якщо ситуація стабілізується в самій Молдові, рішення можуть відкласти у “далеку скриньку”.

Якщо в Молдові не стабілізується ситуація, рішення по Придністров’ю буде вирішено найближчим часом.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Питання Придністров'я буде вирішено найближчим часом. Гадаю, це місяць-два. Але можуть відкласти й у “далеку скриньку”, якщо вдасться стабілізувати ситуацію в самій Молдові. У будь-якому випадку все залежить не від нас. Ми просто чекаємо на запрошення. Якщо Молдова запрошує нас - ми беремо участь і “видаляємо цю ракову пухлину”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що внутрішня ситуація в Молдові свідчить про наявні ознаки гібридної війни. Там намагаються розхитати соціально-політичний устрій.

Читайте також: