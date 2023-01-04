Жданов розповів, коли Путін піде в новий великий наступ в Україні

Президент Росії Володимир Путін розраховує у січні-лютому підготувати резерви, щоб на річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого піти у новий великий наступ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Я так розумію, що на річницю війни Путін спробує розпочати наступ. Це те, що казав в інтерв'ю генерал Залужний. Хоча німецька розвідка каже, що вони навряд чи будуть, тільки аж у квітні готові до наступу. Це про ті резерви, які готуються на території Білорусі. Кажуть, що за Уралом навчальні центри заповнені, і вони готують там якесь військо", - сказав він.

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За оцінкою експерта, резерви окупантів можуть скласти до 200 тисяч осіб.

"На жаль, ситуація з постачанням зброї поставила нас у ганебну ситуацію. Путіну вдалося за рахунок нестачі в нас відповідного озброєння нав'язати нам позиційну війну на одному напрямку. Решта напрямків застопорилася, тому що не вистачає зброї. Ми сьогодні витрачаємо резерви для ведення оборонної операції на одному оперативному напрямку (Бахмут - ред.). На жаль, ситуація зараз не на нашу користь", - вважає Жданов.

Як зазначив експерт, сьогодні Путін "спалює першу хвилю мобілізації плюс в'язнів з місць позбавлення волі, яких везуть пачками". За рахунок цього кадрова армія Росії отримала оперативну паузу, і має можливість готувати резерв.

"Генерал Залужний знав, про що казав - він сказав кінець січня, лютий або березень. Три дати він назвав. Я думаю, що вже в лютому загроза може бути більш-менш реальною збоку РФ щодо відновлення наступальних дій", - прогнозує він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яких може кинути в наступ у січні-лютому, або навесні. Під загрозою може опинитися Київ.

Своєю чергою, міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив підготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував можливі напрямки російської атаки.

"Вони можуть десь у Курській, Брянській чи Бєлгородській області сконцентрувати свої сили, звідти спробувати зайти на Луганщину і Харківщину, спробувати взяти повністю Луганщину, Донеччину, а з Запорізького напрямку як допоміжного виходити в рейди, щоб нам не давати наступати. Білорусь просто тримати як фактор постійного психологічного тиску і загрози. Мета - втримати території, якщо пощастить - просунутись далі", - розповів експерт.

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