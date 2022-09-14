Жданов розповів, коли відбуватимуться мирні переговори Росії та України

Україна не домовлятиметься з Росією до закінчення війни.

Майбутні мирні переговори України і Росії відбуватимуться на умовах України.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

Військовий експерт наголосив, що гарантії безпеки для України діятимуть після закінчення війни та матимуть перехідний період, поки Україна не вступить до НАТО.

"Переговорів з РФ до кінця війни не буде. І перемовини, які відбуватимуться з РФ будуть на умовах України, а не на тих умовах, які сьогодні намагаються висувати у Росії", - пояснив Жданов.

Експерт наголосив, що зараз деякі депутати муніципальних рад РФ вимагають від Путіна піти у відставку і закінчити війну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, за якою стояли наміри ворога затопити місто.

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