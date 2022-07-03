Жданов розповів, коли запрацює лендліз і як на ці терміни може вплинути Байден

Жданов розповів, коли запрацює лендліз і як на ці терміни може вплинути Байден

Лендліз для України запрацює аж з 1 жовтня.

Проте президент США Джо Байден може пришвидшити надання Україні сучасного озброєння.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Лендліз почне працювати з початком фінансового року в США - з 1 жовтня. Але президент США своїм рішенням має право через спеціальний фонд розпочати постачання у більш ранні терміни. Тобто десь у липні чи серпні. На що ми розраховуємо. На превеликий жаль, знову перенесли чергові очікування. Ми не можемо впливати на цей процес, не ми режисери цієї війни – ось що погано. І ми тепер говоримо про терміни початку постачання лендлізу – кінець липня – серпень, якщо президент США ухвалить рішення про достроковий початок постачання озброєння за програмою лендліз. Якщо не прийме - значить чекатимемо аж у жовтні", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо.

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