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Жданов розповів, коли запрацює лендліз і як на ці терміни може вплинути Байден

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Жданов розповів, коли запрацює лендліз і як на ці терміни може вплинути Байден

Фото: скриншот з відео

Лендліз для України запрацює аж з 1 жовтня.

Проте президент США Джо Байден може пришвидшити надання Україні сучасного озброєння. 

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. 

"Лендліз почне працювати з початком фінансового року в США - з 1 жовтня. Але президент США своїм рішенням має право через спеціальний фонд розпочати постачання у більш ранні терміни. Тобто десь у липні чи серпні. На що ми розраховуємо. На превеликий жаль, знову перенесли чергові очікування. Ми не можемо впливати на цей процес, не ми режисери цієї війни – ось що погано. І ми тепер говоримо про терміни початку постачання лендлізу – кінець липня – серпень, якщо президент США ухвалить рішення про достроковий початок постачання озброєння за програмою лендліз. Якщо не прийме - значить чекатимемо аж у жовтні", - пояснив Жданов. 

Нагадаємо, Жданов розповів про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо. 

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