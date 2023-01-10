Жданов розповів, куди поділися з фронту розпіарені Росією "Сонцепіки"

За словами експерта, ЗСУ буквально полюють на "Сонцепіки" і навіть захопили кілька систем в кінці літа – на початку осені.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти нечасто застосовують на фронті важкі вогнеметні системи (ВВС, російською – ТОС) "Сонцепік", так розпіарені кремлівськими пропагандистами.

Про це він сказав на своєму youtube-каналі.

"Справа в тому, що є бажане, а є реальність. Дійсно, за 10 місяців війни Росія, в тому числі і на Бахмутському напрямку, всього два або три рази використовувала "Сонцепік". Його немає. Ось в чому головна проблема", – зазначив експерт.

За його словами, один залп цієї системи – 20 снарядів – може "накрити" площу в 40 гектарів.

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"Максимальна дальність "Тосочки" – це остання модифікація – 15 кілометрів,"Сонцепіка" – 10 кілометрів, "Буратіно" – 6 кілометрів. Ось така дальність стрільби. Це вогневий засіб безпосередньо підтримки піхоти. Він розташовується відразу за бойовими порядками. По-перше, їх в Російській Федерації немає, їх дуже мало було вироблено, а снарядів до них – ще менше, тому що вони дуже дорогі. Як завжди, можна сказати "Слава російській корупції!". На папері все було класно. І ось ці тактичні вогневі системи дуже рідко з'являються в складі колон або ешелонів, які пересуваються в напрямку фронту. За останні два місяці я жодного разу не зустрічав, щоб ВВС (ТОС) була в складі ешелону або в складі колони десь помічена", – сказав експерт

Жданов визнав, що ці системи дійсно можуть завдати значної шкоди українським захисникам. Тому ЗСУ буквально полюють на "Сонцепіки".

"Як тільки вони з'являються в бойових порядках, одразу ж знищуються всіма доступними засобами. До речі, ми кілька систем захопили в кінці літа – на початку осені. Вони навіть були з боєкомплектом і, по-моєму, навіть були транспортно-заряджаючі машини з повним БК. І ми їх використали. Ми вдарили по російських військах їхньою же зброєю. Але з огляду на те, що їх дуже і дуже мало, вони більше його не застосовують", – підсумував експерт.