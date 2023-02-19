Жданов розповів, куди "зникли" українські крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна мала стратегічні бомбардувальники та далекобійні ракети, але ми все або знищили, або віддали Росії, як плату за газ.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"В Україні були крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники. У Полтаві був цілий полк Ту-22М3. Наші бомбардувальники брали участь у тих навчаннях, коли потонув підводний човен "Курськ". Наші пілоти зробили тоді таку заправку літаків, що їм вистачило пального без можливості посадки до Норвезького моря та назад. Вони виконали бойове завдання та повернулись назад", - пояснив експерт.

Олег Жданов додав, що Україна також передала всі свої крилаті ракети Росії.

"У нас була ескадрилья Ту-95. Ми її передали РФ, як оплату за енергоносії. Серед них були навіть нові літаки, які встигли налітати по 3 години. Частина з них зараз пускає ракети по нас. Ракети Х-22, Х-55 та Х-101 ми передали. У нас їх було десь приблизно 400. Частину Ту-22М3 ми віддали РФ, частину ми порізали на камери. Всі крилаті ракети у нас забрала Росія. Були ще літаки Ту-160, їх теж забрала РФ. Все ми віддали", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, колишній голова військової розвідки та ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський розповів, що він ще 1992 року вважав, що Росія може напасти на Україну. Тоді він попередив політичне керівництво про це, проте належної реакції так і не дочекався.

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